  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Anadolu'da dereler ve göletler buz tuttu
Aktüel

Doğu Anadolu'da dereler ve göletler buz tuttu

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 derece olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü - Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle göletler ile küçük dereler buz tuttu, bitkilerde ve araçların camlarında kırağı oluştu

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:12:42 -
Doğu Anadolu'da dereler ve göletler buz tuttu

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı az bulutlu geçeceği bölgede, sabah saatlerinde pus, buzlanma ve don bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği belirtilirken, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 4, Erzurum'da 7, Ağrı ve Kars'ta 8, Ardahan'da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 10, Iğdır'da 8, Ağrı ve Erzurum'da 7, Kars'ta 6, Ardahan'da 5 derece olacağı öngörülüyor.

Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 14 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

- Kars'ta göletler ve dereler buz tuttu

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle araç camları, bitkilerin üzerinde kırağı oluştu.

Vatandaşlar, araçlarının camlarını kazıyarak temizledi. Bazı sürücüler ise araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile örttü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesindeki Hançerli düzünde yer alan göletler, küçük dereler tamamen dondu.

Sarıkamış sakinlerinden Adem Boydak, yaklaşık 10 gündür havaların soğuk gittiğini belirterek, "Geceleri hava ısısı sıfırın altında 7-10 derece arasında seyrediyor. Her sabah kalktığımızda arabalarımızın camları böyle buz tutuyor." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor
Ekonomi

Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomide yeni dönem" açıklamalarıyla başlayan piyasa rallisi, hız kesmeden sürürken, analistler, BIST 100 endeksi..
Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı
Siyaset

Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi bazı komplo teorisyenlerine malzeme çıkardı. B..
Cemil Kılıç'tan 'pes' dedirten yüzsüzlük! Millet Bahçeleri'ne isim önerdi
Gündem

Cemil Kılıç'tan 'pes' dedirten yüzsüzlük! Millet Bahçeleri'ne isim önerdi

Millet Bahçeleri’nin yapımına karşı çıkan laikçi zihniyetin sözcülerinden sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç, Millet Bahçeleri’nin isimlerinin ‘A..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay