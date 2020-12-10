Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

ADANA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.



Adana'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Ziyapaşa, Turan Cemal Beriker, Bülent Angın, Atatürk ve Alparslan Türkeş bulvarları ile Uğur Mumcu, 5 Ocak ve İnönü Meydanlarının kısıtlamanın başlamasıyla boş kaldığı görüldü.

Ana arter ve kavşaklarda önlem alan polis ekipleri ise denetim yaptı.

- Mersin

Mersin'de kısıtlamanın başlamasıyla araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu.

Vatandaşların sıklıkla kullandığı kıyı şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandı ve meydanlar sessizliğe büründü.

Polis ekiplerince, kentteki ana arterle kontrol noktaları oluşturuldu, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

- Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı ve Antakya Parkı ile Atatürk, İnönü, Saray caddeleri sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

- Osmaniye

Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla halkın yoğun olarak bulunduğu Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ile Adnan Menderes bulvarları sessizliğe büründü.

Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları da boş kaldı.