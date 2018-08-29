Doğru yürüyüş için püf noktaları

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Defne Kaya, sağlıklı yaşamın ilk şartının hareketli bir yaşam ve fiziksel aktivite olduğuna dikkat çekti.

Kaya, "Kişinin gün içinde, iskelet kasları kullanarak yaptığı ve enerji harcadığı ev/ bahçe işleri, yürüyüş, merdiven inip çıkma, yemek yeme, banyo gibi günlük yaşam aktivitelerinin yanı sıra egzersiz ve spor "fiziksel aktivite” olarak tanımlanır. Sağlıklı yaşam için günlük ve haftalık fiziksel aktivite seviyesinin belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

HAFTADA EN AZ 150 DAKİKA FİZİLKSEL AKTİVİTE

Günlük 10 dakikadan daha fazla olmak üzere, haftada en az 150 dakika orta şiddetli fiziksel aktivite diye sınıflandırılan bisiklet, tempolu yürüyüş ya da bahçe/ev işi yapılması gerektiğini dile getiren Kaya, "Yoğun iş temposuna sahip oldukları için, haftada 150 dakikayı fiziksel aktiviteye ayıramayan kişilere, en fazla iki güne bölerek gerçekleştireceği 75 dakika yüzme, koşma ya da futbol gibi yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerden birini yapması önerilebilir” ifadelerini kullandı.

KALP SAĞLIĞI İÇİN HAFTADA5 GÜN EN AZ 30 DAKİKA YÜRÜYÜŞ

Kalp sağlığını geliştirmek ve kolesterolü önlemek için de yürüyüşün önemini vurgulayan Doç. Dr. Defne Kaya, şu önerilerde bulundu: "Kalp sağlığı için haftada 5 gün en az 30 dakika orta şiddette, kan basıncı ve kolesterolü düşürmek için ise haftada 3 veya 4 gün ortalama 40 dakika daha yoğun fiziksel aktivite yapması önerilir. Bu aerobik egzersizlerle birlikte sağlıklı bir yaşam için kişilerin haftada 2 gün de kas kuvvetini artırmak için ağırlık antrenmanı yapması gerekmektedir."

Kaya, "Her yaşta kolayca gerçekleştirilebilecek, en basit, etkin ve olumlu değişimler oluşturan ölçülebilir fiziksel aktivite yürüyüştür. Kalp hastalıklarından kansere, diyabetten astıma her derde deva yürüyüş, orta şiddette bir fiziksel aktivite olarak sayılmaktadır” diye konuştu.

DOĞRU YÜRÜYÜŞÜN PÜF NOKTALARI

Doç. Dr. Kaya, doğru yürüyüş için de önemli tüyolar verdi:

* Ayak tabanını iyi destekleyen, rahat bir spor ayakkabı edinin. Terlik ya da kösele ayakkabıyla yürüyüş yapmayın.

* Kalın ve tek kat kıyafet yerine, ince ve birkaç katmandan oluşan hafif kıyafetleri tercih edin.

* İşe yürüyerek gidiyorsanız, iş kıyafetinizin altına rahat bir ayakkabı giymeye çekinmeyin.

* Uzun yürüyüşler sırasında yanınıza su ile güneş ve yağmurdan koruyacak ekipmanlar alın.

* Yavaş tempo ile yürüyüşe başlayın. Birkaç dakika aynı tempoyla ilerledikten sonra temponuzu yavaş yavaş artırın.

* Temponuzu artırdığınızda, nefes alışınızın bozulmadığına dikkat edin. Kalbinizi sıkıştırmadan ve sanki yürüyüş sırasında yanınızda biri olsa, onunla nefes nefese kalmadan konuşarak yürüyebilecekmişsiniz gibi hissettiğiniz en yüksek tempolu yürüyüş hızına kadar ulaşın.

* Elinizi kolunuzu sallayarak yaptığınız yürüyüşlerin kalp sağlığına ve yağ yakmaya hemen hemen hiç etkisi olmadığını unutmayın. Yürürken kolları hafifçe sallamak daha fazla enerji harcamanızı sağlar. Bu nedenle ellerinizi cebinize koyarak yürümeyin. Yürüyüşünüzü, tempoyu yavaş yavaş azaltarak sonlandırın.

10 DAKİKADA BİN ADIM İDEAL

İlk başlarda günde 3 bin ile 4 bin adım atın ve zamanla 10 bin adıma ulaşın. 10 dakikada bin adım atmak size ideal bir yürüyüş temposu sağlayacaktır. Temponuzu ayarlamak için sevdiğiniz hareketli müzikleri dinlemek, yürüyüşünüzü renkli hale getirebilir. Ucuz ve basit bir adımsayar hedeflerinizi artırmakta size yardımcı olabilir.

Yürüyüş programının başlangıcında bacak ve bel kaslarınızda hafif ağrılar olabilir, bu normaldir ve dinlenince geçmelidir. Yürüyüş sırasında ağrı oluştuğunda mutlaka dinlenin, ağrı artarak devam ediyorsa yürüyüş programını bırakarak doktorunuza danışın.

Hasta olduğunuzda ve tatillerde, tempolu yürüyüşlerinize ara verdiğinizde, bıraktığınız adım sayısından başlamayın. Mesafe ve süreyi yavaş yavaş artırın.

45 yaşında ortalama 70 kilogramağırlığındaki bir kişi, tempolu yürüyüşle 10 bin adım attığında yaklaşık 400 kalori harcar. Yürüyüşü yağ yakmak için kullanacaksanız günlük kalori alımınızı da 600 kilokalori azaltın. Sağlıklı ve doğru bir diyetle birlikte tempolu yürüyüş, sağlıklı kilo vermenizi sağlar.

HAFTADA 5 GÜNDE 10 BİN ADIM

Doç. Dr. Defne Kaya, "Sizi haftada 5 gün, günde 10 bin adım atarak sağlığınızı korumaya davet ediyorum. Bol bol yürüyün, doğru nefes alın, iyi beslenin, sağlıkla yaşayın” önerisinde bulundu.