Yer altındaki manzara görenleri büyülüyor! 30 basamak inince bambaşka bir dünya başlıyor
Karaman’ın Taşkale köyündeki İncesu Mağarası; sarkıt, dikit, traverten havuzları ve ilginç doğal oluşumlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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Karaman’ın Taşkale köyündeki İncesu Mağarası; sarkıt, dikit, traverten havuzları ve ilginç doğal oluşumlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Karaman’da yerin metrelerce altında uzanan İncesu Mağarası, doğal oluşumlarıyla dikkat çekiyor.
Taşkale köyüne yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan İncesu Mağarası, bin 356 metrelik uzunluğuyla bölgenin dikkat çeken doğal oluşumları arasında yer alıyor. Oluşumu halen devam eden sarkıt ve dikitlerin yanı sıra mağara içerisinde traverten havuzları ve mantarı andıran doğal oluşumlar da bulunuyor.
Ziyaretçilerin rahatça gezebilmesi için aydınlatma ve yürüyüş yollarının yapıldığı mağara, hafta sonlarında yoğunluk yaşıyor. Farklı şehirlerden gelen vatandaşlar, yer altında uzanan yürüyüş parkurunda doğal oluşumları yakından görme fırsatı buluyor.
Mağaranın havasının astım ve bronşit gibi rahatsızlıklara iyi geldiğine yönelik inanış da ziyaretçilerin ilgisini artırıyor.
Mağara görevlisi Ali Yavuzaslan, özellikle hafta sonlarında ziyaretçi yoğunluğunun arttığını belirterek, mağaraya girişte yaklaşık 30 basamak inildiğini ve ardından yer altında uzun bir yürüyüş parkurunun başladığını söyledi. Yavuzaslan, "Burasının astım hastalarına iyi geldiğini söyleyenler oluyor. Yaklaşık 30 merdiven indikten sonra bin 50 metre kadar yer altında ilerliyorsunuz. Hafta sonları oldukça kalabalık oluyor. Yaklaşık 500 aracın geldiği zamanlar oluyor. Araç başına 4 kişi düşünüldüğünde ziyaretçi sayısı 2 bine yaklaşabiliyor. Mağaranın sonuna kadar yürüyenler olduğu gibi parkurun yarısından geri dönenler de var" dedi.
İncesu Mağarası'nı görmek için Mersin, Yozgat ve farklı kentlerden Karaman'a gelen ziyaretçiler de mağaranın doğal yapısından etkilendiklerini ifade etti. Mağaradaki sarkıt, dikit ve traverten havuzlarının görülmeye değer olduğunu belirten ziyaretçiler, yer altında böyle bir doğal güzellikle karşılaşmanın kendileri için etkileyici bir deneyim olduğunu söyledi.
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