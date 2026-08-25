Yer altındaki manzara görenleri büyülüyor! 30 basamak inince bambaşka bir dünya başlıyor

Mağara görevlisi Ali Yavuzaslan, özellikle hafta sonlarında ziyaretçi yoğunluğunun arttığını belirterek, mağaraya girişte yaklaşık 30 basamak inildiğini ve ardından yer altında uzun bir yürüyüş parkurunun başladığını söyledi. Yavuzaslan, "Burasının astım hastalarına iyi geldiğini söyleyenler oluyor. Yaklaşık 30 merdiven indikten sonra bin 50 metre kadar yer altında ilerliyorsunuz. Hafta sonları oldukça kalabalık oluyor. Yaklaşık 500 aracın geldiği zamanlar oluyor. Araç başına 4 kişi düşünüldüğünde ziyaretçi sayısı 2 bine yaklaşabiliyor. Mağaranın sonuna kadar yürüyenler olduğu gibi parkurun yarısından geri dönenler de var" dedi.