Doğalgaz ithalatı hızla düşüyor! Yüzde 30,47…

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan Ekim ayına ilişkin "Doğal gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalat yıllık yüzde 30,47 azalarak 3 milyar 238,19 milyon Sm3 oldu.

En fazla ithalat yüzde 29,30 payla Rusya olurken, bu ülkeden alınan doğal gaz miktarı yüzde 29,30 arttı. Rusya'yı yüzde 23,50 payla Azerbaycan, yüzde 20,73 payla İran ve yüzde 11,99 payla Mısır izledi.

Aynı ayda tüketim yüzde 33,91 düşüşle 2 milyar 929,11 milyon Sm3'e geldi.

Üretim yüzde 6,44 artışla 33,90 milyon Sm3, ihracat yüzde 46,04 artışla 81,24 milyon Sm3 olarak gerçekleşti.

Böylece stoklar yüzde 39,25 artarak 3 milyar 818,31 milyon Sm3'e çıktı. Stokun 3 milyar 673,38 milyon Sm3'ü yeraltı depolama tesislerinde, 144,93 milyon Sm3'ü LNG terminallerinde bulunuyor. Söz konusu ayda yer altı stokları yüzde 48,91 artarken, terminal stokları yüzde 47,33 düşüş gösterdi.