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Ekonomi Doğal gazdan sonra elektrikten güzel haber
Ekonomi

Doğal gazdan sonra elektrikten güzel haber

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sanayide elektriğe yüzde 16 indirim yapıldığını duyurdu. Yılmaz "Mesken elektriğinde zam olmayacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 11:43:00 -
Doğal gazdan sonra elektrikten güzel haber

Sanayi elektriğine indirim geldi. EPDK, 2023 yılının ilk 3 ayında geçerli olacak elektrik fiyatlarını belirledi.

Buna göre sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yüzde 16 indirim yapıldı.

Mesken abonelerine zam yok

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4 bin 800 Türk lirası/megavatsaatten 4 bin 200 Türk lirası/megavatsaate düşürdük” dedi.

Mesken abonelerine de elektrik zammı yapılmayacak.

Doğalgaz fiyatlarına indirim

EPDK dün de İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde indirime gitmişti. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olarak düzenleme ile İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına yüzde 12-13 düzeyinde indirim gelecek.

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