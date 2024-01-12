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Ekonomi Doğal gaza zam yok!
Ekonomi

Doğal gaza zam yok!

Yeniakit Publisher
2024-01-12 09:41:00 -
Doğal gaza zam yok!

Doğal gaza zam olacak mı sorusu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından cevaplandı. Bakan Bayraktar "Şu anda doğal gazda gözüken herhangi bir zam yok. Bu kış bir zam planlamıyoruz" dedi.

Doğal gaza zam olacak mı sorusunun cevabı netleşti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Bayraktar, enerjide desteğin süreceğini belirterek, "Enerjide devlet desteğimiz geçen yıl 282 milyar lira oldu" dedi.

Bayraktar, doğal gaza zam yapılıp yapılmayacağı sorularını da şöyle cevapladı:

"Şu anda doğal gazda gözüken herhangi bir zam yok. Bu kış bir zam planlamıyoruz."
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