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Aktüel Doğal gaz sızıntısından yangın çıktı! 4 otomobil hasar gördü
Aktüel

Doğal gaz sızıntısından yangın çıktı! 4 otomobil hasar gördü

İstanbul-Zeytinburnu'nda doğal gaz borusundaki sızıntıdan kaynaklanan yangında, alevlerin sıçradığı 4 otomobil hasar gördü.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 22:50:00 -
Doğal gaz sızıntısından yangın çıktı! 4 otomobil hasar gördü

İstanbul-Zeytinburnu'nda doğal gaz borusundaki sızıntıdan kaynaklanan yangında, alevlerin sıçradığı 4 otomobil hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak'taki doğal gaz borusunda sızıntı meydana geldi. Çıkan yangında alevler, park halindeki 4 otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 1 araçta da ağır hasar oluştu.

Bu arada, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü sırada yolda kısmi çökme meydana geldi.

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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