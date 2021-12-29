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Ekonomi Doğal gaz dağıtımı için uygulanan merkez ilçe nüfus şartı düşürüldü
Ekonomi

Doğal gaz dağıtımı için uygulanan merkez ilçe nüfus şartı düşürüldü

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğal gazın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda merkez nüfusu 15 bin ve üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştıracak.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 10:00:00 -
Doğal gaz dağıtımı için uygulanan merkez ilçe nüfus şartı düşürüldü

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre doğal gazın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda merkez nüfusu 15 bin ve üzerindeki ilçelere BOTAŞ tarafından doğal gaz ulaştırılacak. Ayrıca, merkez nüfusu 10 bin ve üzerinde olan ilçelere de Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayı ile doğal gaz götürülebilecek.

Daha önce 24 Eylül 2020'de açıklanan kararda doğal gaz ulaştırılacak ilçe merkezi için nüfus şartı 20 bin ve üzeri olarak duyurulmuştu.

Kararın yürürlüğe girişinden itibaren 3 ay içinde merkez nüfusu 15 ile 20 bin arasında olan ilçeler için gerekli işlemler başlatılacak.

Söz konusu karar, yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

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