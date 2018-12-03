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Doğacak çocukları üşümesin diye hastanede yaşıyorlardı... O aileye devlet sahip çıktı

Bursa'da doğacak çocukları üşümesin diye hastane koridorlarında yaşayan Feridun-Gülçin İvdil çiftine, devlet sahip çıktı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:23
Doğacak çocukları üşümesin diye hastanede yaşıyorlardı... O aileye devlet sahip çıktı

Bursa'da hastane koridorlarında yaşayan 8 aylık hamile kadın ve işsiz eşine, devlet sahip çıktı.

Karnındaki bebeği üşümesin diye hastanede yatıp kalkan hamile kadın ve işsiz eşi Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından geçici süre sığınma evine yerleştirildi. Doğuma kadar sıcak bir yuvaya kavuşacağı haberini alan hamile kadın, mutluluktan il müdürünün boynuna sarıldı. Feridun (51) ve Gülçin İvdil (34) çifti, bir ay sonra doğacak çocukları için sıcak bir yer arıyordu. Bunun için yardım eli gelene kadar hastane koridorlarında yatıp kalkıp, karınlarını da oradaki vatandaşların verdiği yiyecek ve içecekle doyuruyordu.

Olayın duyulmasının ardından harekete geçen Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine giderek koridorda yatan aileyi tespit etti. Aile fertleriyle hastanede görüşen İl Müdürü Erkut Öneş hamile kadına doğumdan önce sıcak bir yuva, işsiz babaya da toplum yararına çalışma programı kapsamında iş sözü verdi.

 "Çocuğum rahatça dünyaya gelebilir"

 Yüzde 88 engelli raporu olduğunu belirterek bir ay sonra doğacak çocuğu için yardım isteyen Feridun İvdil, "Ben yüzde 88 engelliyim. Eşim 8 aylık hamile, fakat oturduğumuz ev oturulacak bir halde değil. 650 lira engelli maaşı alıyorum. Bu engelli maaşı ev kirası, elektrik, suya gidiyor. Yeme-içme zaten yok. Komşularımız getiriyor yemeklerimizi. Bir aydır hastane kapılarında yaşıyoruz, hastanede ısınıyoruz. Ev soğuk, üşüyoruz, hasta olduk ama bugün sağ olsun müdürümüz bize sahip çıktı bir de bana iş buldu, artık çocuğum rahatça dünyaya gelebilir" dedi.

 "Ailemiz doğumunu yeni evinde yapacak"

Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, "Ailemizi geçici olarak sığınma evine alıyoruz. Orada barınacaklar. Bu süreç zarfında, Gürsu Belediyemiz ve biz de tekrar incelemelerimizi yapıp ailemizi yeni evlerine çıkaracağız. Ailemiz doğumunu yeni evinde yapacak inşallah" diye konuştu. Öte yandan, aileye yardım için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği de harekete geçti.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:23
  1. Feridun-Gülçin İvdil çifti
  2. Bursa
  3. Devlet Sahip çıktı
  4. Yardıma muhtaç aile

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