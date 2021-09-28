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Aktüel Diz ağrısı için denedi... Az kalsın bacağından oluyordu
Aktüel

Diz ağrısı için denedi... Az kalsın bacağından oluyordu

Ağrı’da "menisküs" ağrıları için komşusundan duyduğu alternatif tıp yöntemine başvuran kadın az kalsın bacağından oluyordu. Ayağına söğüt ağacı kabuğunu yakarak oluşan külleri saran Nalan Karakaya sağ dizinde oluşan üçüncü derece yanık sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Karakaya, "Ben yandım kimse yanmasın, kimse o bitkilere inanmasın" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 18:31:00 - 2021-09-28 18:32:33

Ağrı'da yaşayan, evli ve 6 çocuk annesi Nalan Karakaya, dizindeki menisküs ağrılarını gidermek için akrabasının tavsiyesi üzerine alternatif tedavi yöntemlerini denedi. Dizlerine söğüt ağacı kabuğu saran Karakaya'nın sağ dizinde üçüncü derece yanık oluştu.

30 dakika sonra acısı başladı

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alınan Nalan Karakaya, "Dizimde kireçlenme ve sıvı kaybı vardı. Doktorlar yaşından dolayı ameliyat olamazsın dediler. Bir akrabam, söğüt ağacının kabuğunu yakarak toz haline getirmiş ve bunu kullanmış. Bana, 'Biz kullandık, iyi geldi' diyerek toz şeklindeki ağaç kabuğunu verdi. Ben de dizime sardım ve 30 dakika sonra büyük bir acı duydum. Sargı bezini açtığımızda dizimde yanık oluşmuştu. Önce Ağrı'daki hastaneye sonra da Erzurum'a getirdiler. Doktorlar dizimde üçüncü derece yanık oluştuğunu söyledi. Bundan böyle alternatif tedavi veya birilerinin tavsiyesini kesinlikle kabul etmeyeceğim. Acısı beni mahvetti. Ben yandım kimse yanmasın. Kimse bunları denemesin" diye konuştu.

Hekim diye geçinen biri önermiş

Eşinin yanında refakatçi olarak kalan İsmail Karakaya ise "'Hekim' diye geçinen birisi akrabalara, onlar da hanıma önermiş. Söğüt ağacının kabuklarını kurutup, yakarak toz haline getirmişler. Bu toz bel başta olmak üzere ağrı olan yerlere sarılarak tedavi ediliyormuş. Hanım da bunu uygulayınca dizinde yanık oluştu. Tedavi randımanlı olmadı. Biz de hastamızı Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürdük. Erzurum'a sevk ettiler. Burada gereken tedaviye başladılar" dedi.

İsmail Karakaya kimsenin koca karı ilaçlarına inanmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Böyle koca karı ilaçlarını kimse bilinçsiz olarak yapmasın. Çünkü daha sonra pahalıya mal oluyor. Acısını biz çektik, kimse çekmesin. Tıp ilerledi, doktorlar daha iyiler. Biz bilmiyorduk, bilinçsizliğimize denk geldi."

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