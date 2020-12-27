Diyarbakırlılar pandemi sürecinde de kadayıf ve ciğer kebabından vazgeçmedi

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonlarını evlerinde geçiren kent sakinleri, sofralarında ciğer kebabını ve kadayıfı tercih ediyor.



Birbirinden lezzetli yemek ve tatlıların yer aldığı zengin mutfak kültürüne sahip kentte kısıtlamanın uygulandığı günlerde de vatandaşlar, şehrin tescilli tatlısı kadayıfla ciğer kebabından vazgeçmedi.



Telefonla sipariş verilen kadayıf ve ciğer kebabını işletmeler, kuryeler aracılığıyla evlere servis ediyor.

- "İşimizde düşüş olmadı"

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, AA muhabirine, pandemi dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında paket servis hizmeti verdiklerini söyledi.

Talebin yoğun şekilde kadayıf ve soğuk baklavaya yönelik olduğunu dile getiren Elaldı, şöyle konuştu:

"Diyarbakır dendiği zaman akla ilk gelen ya ciğer ya da tatlıdır. Allah'a şükür, motorize ekiplerimiz gelen siparişleri çok hızlı bir şekilde adreslere yetiştirmeye çalışıyor. Böyle bir dönemde bile satışlarımız günlük yaklaşık 1 ton 300 kilogramı buluyor. Allah'a şükür, işimizde düşüş olmadı. İşimizi layığıyla yapmaya çalışıyoruz."

Elaldı, Türkiye'nin her tarafına otobüsler aracılığıyla paket servisi yaptıklarını sözlerine ekledi.

- "Kovid-19 ciğer kebabını etkilemiyor"

Ciğer kebabı ustası Yahya Akyüz de pandemi nedeniyle iş yerine müşteri alamadıklarını, bu nedenle iş yeri, otel ve evlere motorize ekipler aracılığıyla paket servis yaptıklarını belirtti.

"Diyarbakır mutfağında yemek çeşidi çok, en çok ciğer kebabına rağbet var." diyen Akyüz, kebabı günlük, taze kuzu ciğerinden yaptıklarını, bu nedenle çok lezzetli olduğunu söyledi.

Ciğer kebabında talebin düşmediğini dile getiren Akyüz, şöyle devam etti:

"Müşterilerimiz evlerine sipariş veriyor. Kovid-19, ciğer satışlarını etkilemiyor. Günlük yaklaşık 300 kilogram ciğer tüketiyoruz. Sabah 09.00'da iş yerimizi açtığımız gibi telefonlarımız çalmaya başlıyor. Sipariş veriyorlar. Akşam 21.00'e kadar böyle. Pandemi olmasına rağmen Diyarbakırlılar ciğerden vazgeçmiyor."

- "Bu süreçte evlere servisimiz 2-3 kat arttı"

Şemsettin Cengiz de müşterilerin ocak başında ciğeri sıcak şekilde yemek istediklerini fakat pandemi nedeniyle işletmede oturma hizmeti veremediklerini söyledi.

Buna rağmen müşterilerin ciğer kebabından vazgeçmediklerini kaydeden Cengiz, şöyle konuştu:

"Müşterilerimiz ocak başında oturur ve ciğer kebabını şişten tek tek çekip sunardık. Müşterilerimiz o lezzeti uzun süredir arıyorlar ama onları mahrum etmemek için dürüm paket hizmeti veriyoruz. Yemek çeşitlerimiz çok ama Diyarbakırlılar en çok ciğer kebabını tercih eder. Pandemi süreci de olsa en çok tercih edilen ciğer kebabıdır. Bu süreçte evlere servisimiz 2-3 kat arttı."