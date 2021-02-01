  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır'da silahlı kavga
Aktüel

Diyarbakır'da silahlı kavga

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 21:08:00 -
Diyarbakır'da silahlı kavga

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ahmetli köyünde Mustafa Güner (20) ile akraba oldukları belirtilen kişiler arasında arsa meselesinden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla vurulan Mustafa Güner, hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Güner'in cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu
Yerel

Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu

Bingöl'de kayıp olarak aranan Merve Abasiyun, bir apartta ölü olarak bulundu.
Savcıya uyarı notu bıraktı! Gözaltına alındı
Gündem

Savcıya uyarı notu bıraktı! Gözaltına alındı

Ordu'da Süleyman Uysal isimli kişi, yanlış yere park eden aracın camına uyarı notu bıraktı. Araç savcıya ait çıkınca Uysal gözaltına alındı...
Rusya ve Hizbullah çok sayıda ekip gönderiyor! Abdullah Ağar, kritik Türkiye detayını paylaştı
Dünya

Rusya ve Hizbullah çok sayıda ekip gönderiyor! Abdullah Ağar, kritik Türkiye detayını paylaştı

Rusya ve Hizbullah, Esed rejiminin YPG/PKK ile çatıştığı bölgeye çok sayıda ekip gönderdi. Suriye'de işler bir hayli karışık hale gelirken T..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay