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Aktüel Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 09:57:34 -
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tellikaya Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Mehmet Kurt hayatını kaybetti, kardeşi Abdülkadir Kurt ile Nezir Güngörür ve oğlu Şahin Güngörür yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

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