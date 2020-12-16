Diyarbakır'da bir kırathanede 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza uygulandı
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ruhsatsız bir şekilde işletilen kırathanede bulunan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetimleri sürüyor.
Denetimler kapsamında Kemaliye Mahallesi Günay Sokak'ta ruhsatsız bir şekilde işletilen kırathanede bulunan 12 kişiye sosyal mesafe ihlalinden toplam 37 bin 800 lira idari yaptırım cezası kesildi, iş yeri sahibine eksik evraktan cezai işlem uygulandı.