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Aktüel Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşmak istiyor
Aktüel

Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşmak istiyor

Anne Nazlı Sancar: - "Artık yeter, annelerin feryatlarını duysunlar. Anneler evlerini, çocuklarını bırakmış, evlatlarını bekliyor" - Anne Fadime Aksu: - "Hiçbir zaman eylemimden vazgeçmeyeceğim, ölene kadar gücüm yettiğince geleceğim"

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:07:17 -
Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşmak istiyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 439'uncu gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Nazlı Sancar, 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma'dan 9 yıldır haber alamadığını söyledi.

Kızına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini belirten Sancar, hastalık, yaz, kış demeden eylemlerini sürdürdüklerini anlattı.

"Kızımı HDP ve PKK'dan istiyorum." diyen Sancar, kızının zorla dağa kaçırıldığını, sadece evladına kavuşmak istediğini dile getirdi.

Sancar, şöyle konuştu:

"Kızım Şeyma, eğer beni görüyorsan, duyuyorsan gel devlet güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil. Sizi kandırıyorlar, askeri polisi gördüğünde teslim ol, korkma. Onlara hiç güvenme, gel teslim ol, artık yeter. Senin sesini duymak bana çok iyi gelir, kızım bir kere de olsa anneni ara. Senin sesini duymak istiyorum, sesine hasret kaldım. Artık yeter, annelerin feryatlarını duysunlar. Anneler evlerini, çocuklarını bırakmış, evlatlarını bekliyor."

Kocaeli'den gelerek, dağa kaçırılan Eren Yalçın için evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu da çocuğuna kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini dile getirdi.

Evladından 6 yıldır haber alamadığını, oğluna hasret kaldığını belirten Aksu, "6 yıldır sesini bile duymadım. Hiçbir zaman eylemimden vazgeçmeyeceğim, ölene kadar gücüm yettiğince geleceğim. Eren biz senden vazgeçmedik. Dön gel yavrum." ifadelerini kullandı.

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