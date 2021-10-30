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Gündem Diyanet'ten "düğün fotoğrafı" tepkisi
Gündem

Diyanet'ten "düğün fotoğrafı" tepkisi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in düğün hazırlıklarının dinî ölçülere uygun yapılması gerektiğini ifade edip "Ağacın altında uzanıp resim çektiriyorlar. Hele bir de tesettüre uygun değilse… Hem o günahı işlemiş hem de bunu teşhir etmek, yaymak suretiyle günahına şahitlik edenleri çoğaltıyorlar” demesi, İslami ilkelerin dile getirilmesine bile tahammülü olmayan zevatı çileden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 20:53:00 -
Diyanet'ten "düğün fotoğrafı" tepkisi

 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yardımcısı Burhan İşliyen, İslam’a ve Müslümanlara saldırmayı görev haline getiren solak zihniyetin bir kez daha hedefi oldu. Düğün hazırlıklarının dinî ölçülere uygun yapılması gerektiğini ifade edip "Ağacın altında uzanıp resim çektiriyorlar. Hele bir de tesettüre uygun değilse… Hem o günahı işlemiş hem de bunu teşhir etmek, yaymak suretiyle günahına şahitlik edenleri çoğaltıyorlar” diyen İşliyen’i tefe koyan malum kesim, İslami ilkelerin dile getirilmesine bile tahammülü olmadığını ortaya koydu.

Duyarlı vatandaşlardan alkış aldı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in sosyal medya hesabından paylaştığı video kaydındaki "Kimin âdetleri, kimin yaptıkları bizi bu kadar etki altına alıyor da onların yaptıklarını yapmak için bir yarış içerisine giriyoruz? Çocuğumuzu, kızımızı gencecik, hele bir de tesettüre uygun değilse kıyafeti Allah'ın emretmiş olduğu örtünme emrine uygun değilse gencecik kızlarımızı teşhir etmek… Bu eziyetin sebebi nedir Allah aşkına? Bu nasıl âdet? Bütün işlerimizin ölçülere uygun olmak zorunluluğu olduğu gibi düğünlerimizin düğün hazırlıklarımızın vb. törenlerimizin de dinî ölçülere, imanımızın bizden beklediği ölçülere uygun olması gerekir.” ifadeleri duyarlı vatandaşlardan ise alkış aldı.

İlk kez hedef olmadı

Burhan İşliyen, gelenek-göreneklerimizle ilgisi olmayan ve son günlerde artan 'Baby Shower' kutlamalarıyla alakalı yaptığı "2 saatlik bir programa gideceksin, oynayacaksın, zıplayacaksın ya da güya mevlit dinleyince helal oluyor ya rahatlıkla girip çıkabilirsin." açıklamasıyla da malum zevatı kudurtmuştu.

  

 

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Yorumlar

NADİR

Diyanet bu türden fetvaları bırakmazsa milleti dinden çıkarmaya devam edecek.
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