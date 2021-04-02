Diyanet Tekirdağ Ramazan imsakiye 2021|Tekirdağ sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Tekirdağ sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?
İslam dininin temel şartlarından olan oruç, Müslüman olan, ergenlik çağına girmiş, aklı eren ve oruç tutması için herhangi bir engeli olmayan her Müslümana farzdır. Bu sebeple Ramazan ayına yaklaştığımız bu günlerde en çok ilk imsak ve ilk iftar vakitleri araştırılmakta. Peki, Tekirdağ sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Tekirdağ sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?
Ramazan ayında bulunan sahur ve iftar vakitlerine önem verilmelidir. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v) özellikle sahur vakti hakkında “Sahura kalkmak berekettir. Bir yudum su içseniz bile onu terk etmeyiniz. Çünkü Allah sahura kalkanlara rahmet eder. “ buyurmuştur. Peki, Tekirdağ ilinde sahur ve imsak vakitleri nelerdir. İşte merak edilen haberin detayları…
Ramazan ne zaman başlıyor 2021?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
Ramazan Bayramı ne zaman 2021?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Diyanet Tekirdağ İmsakiyesi 2021
Tekirdağ'da ilk imsak 04.56'da ilk iftar 19.54'de olacak.