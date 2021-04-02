Diyanet Tekirdağ Ramazan imsakiye 2021|Tekirdağ sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Tekirdağ sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

İslam dininin temel şartlarından olan oruç, Müslüman olan, ergenlik çağına girmiş, aklı eren ve oruç tutması için herhangi bir engeli olmayan her Müslümana farzdır. Bu sebeple Ramazan ayına yaklaştığımız bu günlerde en çok ilk imsak ve ilk iftar vakitleri araştırılmakta. Peki, Tekirdağ sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Tekirdağ sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?