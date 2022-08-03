Diyanet KPSS 2022 DHBT başvuruları ne zaman? ÖSYM DHBT sınav başvurusu ne zaman sona erecek?

2022 KPSS DHBT sınavına başvurular ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesi için gerçekleştirilen KPSS DHBT için geri sayım başladı. Peki, 2022 KPSS DHBT başvuru ne zaman başlayacak? KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

2022 KPSS DHBT başvuru ne zaman başlayacak?

DHBT sınavına katılım sağlayacak adaylar başvurularını 03 – 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapacaklar. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

DHBT puanları nasıl hesaplanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Gene l Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans dü zeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce d ikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DHBT sınavında kaç soru sorulmakta?

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT - 1) temel din bilgisi sorularından oluşacak ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak.

DHBT sınav konuları hangileri?

Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) İslam İnanç Esasları

b) İslam İbadet Esasları

c) Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)

d) Siyer

e) İslam Ahlakı

İkinci 20 soru (DHBT - 2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecek. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacak.

Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) Tefsir

b) Fıkıh

c) Hadis

d) Akaid ve Kelam

e) İslam Tarihi

f) Dinler ve Mezhepler Tarihi

g) Dini Hitabet