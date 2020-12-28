  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım ilanı yayınladı. Diyanet personel alım ilanına göre, öğretmen ve cami rehberi alımları gerçekleştirilecek. Peki diyanet personel alımları ne zaman? Diyanet iş başvurusu başladı mı? Diyanet personel alım şartları neler?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 14:59:00 -
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı üniversitelerin lisans düzeyinde tabloda belirtilen bölümlerinin birisinden mezun, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP121 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şartıyla öğretmen alımı gerçekleştirmekte.

Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan Öğretmen (PDR) alımı yapılacaktır.

Diyanet alımları başvurusu ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım ilanı için başvuru tarihleri de merak ediliyor. Müracaat işlemleri 30.12.2020-13.01.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında yapılacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Üniversitelerin lisans düzeyinde tabloda belirtilen bölümlerinin birisinden mezun olmak,

2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP121 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacaktır. Müracaat işlemleri 30.12.2020-13.01.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar, mezuniyet bilgilerini bu kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.

Diyanet öğretmen alımı ilan detayları için tıklayın

Diyanet cami rehberi alımı için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Toplu mezarlar yetmeyecek" diyen Bingür Sönmez'den yeni provokasyon: Aşı olmayan vatan hainidir!

Koronavirüs pandemisi sürecinde halkı kışkırtan açıklamalarıyla tepki çeken Prof. Dr. Bingür Sönmez, aşı olmayanları vatan haini ilan etti. ..
Asırlık çınardan çarpıcı sözler: Erdoğan Türk dünyası için bir şans
Gündem

Asırlık çınardan çarpıcı sözler: Erdoğan Türk dünyası için bir şans

Balkan Türklüğünün asırlık çınarı Osman Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Türk dünyasının büyük şansı. Onun sayesinde Türkiye lider ülke" ..
Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı! Vaka sayıları gün be gün azalıyor
Gündem

Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı! Vaka sayıları gün be gün azalıyor

27 Aralık 2020 Pazar gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay