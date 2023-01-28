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Aktüel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Kursu’nu ziyaret
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Kursu’nu ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tokat’ta Molla Hüsrev Erkek Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 18:02:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Kursu’nu ziyaret

“İl Buluşmaları” kapsamında Tokat’a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Molla Hüsrev Erkek Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek, burada hafızlık eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, hafızlığın çok mukaddes bir unvan olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Hafız olduğunuz zaman ümmetin en şereflileri olacaksınız. Peygamber Efendimiz (s.a.s.); ‘Ümmetimin en şereflileri hafızlardır’ buyuruyor. Peygamberimizin bu müjdesine nail olmak için çok çalışmanız lazım. Hocalarımızı iyi dinlemeniz lazım. Onların sizlere tavsiyelerine, nasihatlerine dikkat etmeniz lazım.” dedi.

Ziyarette Başkan Erbaş’a Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi eşlik etti.

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