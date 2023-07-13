Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, depremzede öğrencilerle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlık tarafından 3 Temmuz-6 Ağustos arasında düzenlenen “Yatılı Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı” kapsamında Hatay ve Kahramanmaraş’tan Ankara’ya gelen depremzede öğrencilerle bir araya geldi.

15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda öğrencilere hitap eden Başkan Erbaş, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Erbaş, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu dile getirerek, “Sizler büyüklerinizin kabul olmuş dualarısınız. Onlar sizin için; ‘Rabbimiz bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar nasip eyle ve muttakilere bizi önder eyle.’ diye dua ettiler. Rabbimiz o duaları kabul eyledi ve alnı secdeli, imanlı, inançlı gençler olarak sizleri bizlere nasip eyledi.” dedi. Gençlerin hayatı, neşeli ve coşkulu yaşaması ve zamanlarını iyi değerlendirmeleri için çalıştıklarını ifade eden Başkan Erbaş, gençlere hizmet ederken asla yorulmadıklarını belirtti.

“Ömrünüz boyunca unutmayacağınız güzel hatıralar biriktireceksiniz”

Başkan Erbaş, çocukları ve gençleri Kur’an kursları ve camilerin manevi atmosferinde buluşturmanın kendileri için çok büyük bir bahtiyarlık olduğuna vurgu yaparak, “Bu buluşmamız aynı zamanda sizler için yeni fırsatlar ve güzellikleri içinde barındırır. İnşallah bu vesileyle faydalı, güzel ve değerli şeyler öğreneceksiniz, neşeli bir ortamınız olacak. Yeni hocalarınızla tanışacak, yeni arkadaşlar edinecek, ömrünüz boyunca unutmayacağınız güzel hatıraları biriktireceksiniz.” diye konuştu.

İnsanın değerinin peşinden gittiği şeyle ölçüldüğüne işaret eden Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“İnsan ideali kadardır. Sadece kendimiz için değil, milletimiz, vatanımız, devletimiz, insanlık için neler yapabilirimin gayreti içerisinde olacağız. Hangi mesleğe sahip olmayı hedeflerseniz hedefleyin, o mesleği topluma ve insanlığa hizmet için yapma gayeniz mutlaka olsun. Sadece ‘geçimimi sağlayayım da gerisi ne olursa olsun’ cümlesi bize yakışmaz. Milletimizin sizin gibi gençlerine yakışanda budur.”

“Umutla, heyecanla geleceğe bakmanızı istiyoruz”

Başkan Erbaş, 6 Şubat’ta yaşanan depremlere de değinerek “Milletimiz ve devletimizle iftihar ediyoruz. Beraberce tüm zorlukların üstesinden geleceğiz ve bu konuda kararlıyız. Sizin hayat yolculuğunuza en güzel şekilde devam etmeniz için gereken her şeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Sizden isteğimiz vaktinizi iyi değerlendirin. Umutla, heyecanla geleceğe bakmanızı, çalışkan ve başarılı olmanızı istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Programın sonunda Başkan Erbaş, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Başkan Erbaş’ın eşi Seher Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi ile Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar da katıldı.