Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş; “Çocuklarımızı cennet çiçekleri olarak görelim”
Her yıl milyonlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrendiği Yaz Kur'an Kursları dün itibariyle Türkiye genelindeki cami ve Kur’an kurslarında başladı. Geçen yaz Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim veremeyen Yaz Kur'an Kursları, dün yeniden öğrencilerine yeniden kavuşurken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından videolu mesaj yayınlayarak, cami cemaatine seslendi.
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Geçen yaz Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim veremeyen Yaz Kur'an Kursları, dün yeniden öğrencilerine yeniden kavuştu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, sosyal medya hesabından videolu mesaj yayınlayarak, “Kıymetli cami cemaatimiz, muhterem kardeşlerim; Çocuklarımız camide neşeli olsunlar” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yayınladığı mesajda, “Kıymetli cami cemaatimiz, muhterem kardeşlerim; Çocuklarımız camide neşeli olsunlar. Onları cennet çiçekleri olarak görelim ve yaramazlıklarını sabırla, anlayışla ve sevgiyle karşılayalım. Onlara Peygamber Efendimiz (s.a.s) 'in çocuklara davrandığı gibi davranalım” dedi.