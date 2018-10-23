Diyabetiniz varsa...

Diyabet (şeker) hastalarında ayaklara batabilen çivi, iğne gibi yabancı cisimlerin ağrısı hissedilmez, iltihaplara zemin hazırlar. Çoraplardaki kıvrımlar, ayakkabı vurmaları, his kaybından dolayı ağrısı fark edilmediği için olay ilerlemektedir. Ayaklarının üşüdüğünden yakınan ve ısınmak için ayaklarını soba ve kalorifere yaklaştıran diyabetlilerde yanık ortaya çıkabilmektedir.

FARKINDA OLMUYOR

Tırnak batmaları ağrı vermediğinden olaya enfeksiyon eklenmesi ve ayağın şişmesi ile hasta olayın farkına varabilmektedir.



Tırnakların yanlış kesilmesi, tırnak batması, nasırlar, ayaklarda kesik, ayakkabı vurmaları, yanıklar, parmak aralarındaki ve tırnaklardaki mantarlar en sık rastlanan ayak yarası oluşma sebepleridir. Eğer diyabet hastasıysanız ve ayaklarınız kuruyorsa, parmak aralarında mantar varsa, ayaklarınızda kabarcıklar, su toplamaları oluyorsa, ayaklarınızda nasır varsa, üşüme, duyuda, dokunmada hissizlik varsa, sigara içiyorsanız, tırnaklarınızda kalınlaşma, şekil değişimi veya içe kıvrılma sorunlarından biri veya birkaçıyla karşılaştıysanız, ayaklarınız tehlike altında demektir.

NE YAPMALISINIZ?

Ayaklar her gün ılık suyla yıkanıp, yumuşak bir havlu ile parmak araları dahil özenle kurutulmalıdır. Ayaklar, diyabetik ayak kremleri ile nemlendirilmelidir. Ayaklar, bir ayna yardımıyla muhtemel kesik, yara, mantar ve kabarcıklar oluşmuş mu diye kontrol edilmelidir. Ayak tırnakları, düz, köşeleri yuvarlak şekilde kesilmelidir.

Nasırlar ve ölü dokular kesilmemelidir. Asit içeren nasır bantları bu hastalarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu tarz bakımları uzman kişilerce yapılmalıdır. Kullanılan ayakkabı ve terlikler çok bol ya da çok dar olmamalıdır. Çoraplar, pamuklu ya da yünlü olmalı, sıkı olmayan yumuşak dokulu olanlar tercih edilmelidir. Ayakkabılar, rahat, yumuşak, deri tabanları kalın ve dikişsiz olmalıdır. Sigara kesinlikle içilmemelidir.