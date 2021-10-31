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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen mesajı
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in geçici başkenti Aden'de havaalanı girişinde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 00:16:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havaalanı girişinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanı girişinde 30 Ekim günü bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz.

 

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