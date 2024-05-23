Diş temizliğindeki eksiklerin istenmeyen sonuçları

Özellikle burnunda problem olup ağız solunumu yapan hastalarda ön dişlerde diş eti büyümesi görülebildiğini kaydeden Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, tedavinin ardından eğer büyüme görünümü varsa diş etine estetik operasyonlar yapıldığını ve diş etindeki fazlalıkların alındığını dile getirdi.

Diş eti büyümeleri iltihabi birtakım temizlik eksikliğine bağlı olabiliyor

Üsküdar Diş Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, diş eti büyümesi hakkında bilgi verdi. Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, diş eti büyümesini, ‘diş etinin normal halinden daha büyük, daha çıkıntılı, daha kanamalı olması durumu’ olarak nitelendirerek, “Diş eti büyümeleri ilaca bağlı olabilir. Kullanılan bazı ilaçlar diş eti büyümesi yapabilir. Ayrıca diş eti büyümeleri iltihabi birtakım temizlik eksikliğine bağlı da olabilir. Özellikle burnunda problem olup ağız solunumu yapan hastalarda ön dişlerde diş eti büyümesi görülebiliyor. Dokunun sürekli kuru kalması sebebiyle ortaya çıkıyor ve bazı insanlarda bölgesel diş eti büyümeleri olabiliyor.” dedi.

İltihabi büyümeler kanamaya meyilli

Bölgesel diş eti büyümelerinin genellikle irritan faktörlerle ortaya çıktığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Örneğin küçük bir diş taşı vardır ve bu o kısımda bölgesel bir diş eti büyümesine sebep olur. İltihabi büyümeler az yerde kanamaya meyilli. İlaca bağlı büyümeler ise daha sert oluyor.” diye konuştu.

Diş eti büyümelerinin temizliği zorlaştıran durumlar olduğunu da kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Diş etinin daha çok büyümesi, içlerinde daha çok şeyin birikmesine neden olur. Böylece kişinin ağız hijyenini sürdürebilmesini olumsuz olarak etkiler ve sürdürememesine neden olur.” dedi.

Nasıl tedavi edilir?

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, diş eti büyümesinin tedavisini şöyle anlattı: “Bu bölgelerde eğer ağız bakımı açısından çok etkili bir bakım sağlanamadıysa ve diş taşları birikimi varsa öncelikle diş taşı temizliği yapılır. Hastaya gerekli ağız bakım önerilerinde bulunulur. Bunlarla birlikte diş eti büyümeleri oldukça azalacaktır. Diş eti tamamen toparlanıp kanamaz bir hale geldiğinde eğer kalan büyüme görünümü varsa gerekli işlemlerle diş etine estetik operasyonlar yapılır ve diş etindeki fazlalıklar alınır. Daha sonrasında kişi ağız bakımını sürdürdüğü sürece bir daha diş eti büyümesi görülmez. İlaca bağlı büyümelerde ise kullanılan ilaç kesilmediği sürece tamamen iyileşmez. Ne kadar gerekli tedaviler yapılsa da ilaç bırakılmadığı sürece bu büyümeler artabilir. Dolayısıyla hekimine danışarak ilaç değiştirilebilir. İlaç kesilmesinden sonra, 2-4 haftalık süre boyunca büyümeler durabilir.”

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