Dış cephe kaplama gerekli mi?

Bina cephelerinde iklim şartlarından oluşan kirlenmeler, çatlaklar ve buna bağlı yıpranmalar, soğuktan ve sıcaktan korunma düşünüldüğünde uzun süre bakım gerektirmeyen, dayanıklı, ekonomik cephe kaplamalarına ihtiyaç duyuluyor.

Sık sık boyanan dış cephelerde sadece görüntü estetiği sağlanırken, güneş ve nemle oluşan yüzey kabarmaları, sıva dökülmeleri, renk solmaları boyalı cephelerde sürekli yeni masraf çıkarıyor. Islanan cephe yüzeyleri bina içinde nem yapıyor. Güneş gören yüzeylerde binanın ısınması içeriyi hamama çevirirken, soğuk havalarda tam tersinin yaşanmasına sebep oluyor. Bu yüzden dış cephe kaplaması veya “mantolama” denilen tedbirler yaygınlaştı. Bunlar binaları sıcak ve soğuktan, nemden, gürültüden izole edip huzurlu, ekonomik, estetik ortam sağlıyor.

Ayrıca kullanılan enerji için tasarruf yapılırken bina çevresinde oluşan rahatsız edici ses ve gürültü kirliliğinden olumsuz etkilenme azalıyor. Estetik ve yenilenmiş görünüme kavuşan binalar için uzun ömürlü bir koruma oluyor.

Tuğla, beton, ahşap veya çelik konstrüksiyon üzerine, tek yada çok katlı binalarda kolayca hem mantolama ve hem de “siding” denilen vinil kaplama yapılabiliyor.

Renk sorunu da olmuyor. Kendini yenileyen nano boya teknolojisi mantolamada her rengin kullanılmasını destekliyor. Siding’te ise beyaz, kirli beyaz, bej, krem, sarı, gri, yeşil, pembe, mavi, toprak, ten rengi var. Siding, eski Amerikan evlerinin duvarlarında görülen birbirinin üstüne kiremit döşeme usulü yerleştirilmiş tahtaların izlenimini veriyor. Bunlar güneşten, yağmurdan fırtınadan etkilenmiyor. Ayrıca altına duvarla hava sirkülasyonunu sağlayan özel nem yalıtım malzemesi, kullanılıyor.

Bu uygulamaların yakıttan % 40 tasarruf sağlandığı belirtiliyor. Her iki işlem de metrekare üzerinden fiyatlanıyor.