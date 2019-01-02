Dioxin plastikte gizleniyor!

Özellikle arabanızda birkaç gün bulunduracağınız plastik su şişesindeki, güneş ışığına maruz kalmış su çok tehlikelidir.

Hanımlara göğüs kanseri teşhisi koyan hekimler ısrarla uyarıyor: "Kadınlar arabalarda bırakılmış plastik su şişelerinden su içmemelidir".

Yüksek sıcaklık ve şişe plastiklerindeki belli kimyasallar göğüs kanserine yol açabiliyor. Lütfen dikkatli olun ve arabada birkaç gün bırakılmış plastik şişelerden su içmeyin!..

Yüksek sıcaklık plastiğin içindeki toksinleri suya ve yiyeceklerimize geçiriyor ve doktorlar bu toksinleri kanserli hücrelerimizin etrafında kolaylıkla gözleyebiliyorlar.

Plastik su şişelerini buzluğa koymayınız!...

Dioxin maddesi vücudumuzdaki hücreler için bir zehirdir.

Plastik şişeleri içinde su varken dondurmayınız. Bu durumda plastik içindeki Dioxin'i açığa çıkarmaktadır.

Plastikler yerine cam, pyrex ya da seramikden yapılmış kapların kullanmalısınız.

Bazı zincir (fast food) restoranları yakın geçmişte plastik kutulardan kağıda geçtiler. Bunun en büyük sebebi dioxin problemidir.

Bu arada mikrodalga fırınlarına plastik tabak ve kutuları koymamalısınız..

Ayrıca,”Streç” ismi altında satılan tabak ve kutuların üzerine örttüğümüz ince plastik film de mikrodalga fırınına girdiğinde diğer plastikler kadar tehlikelidir.

Mikrodalgada yiyecek ışınlanırken yüksek sıcaklıklar ince plastiği eritebilir ve erimiş plastik yiyeceğinize karışabilir.

Mikrodalga kullanırken yiyecek kaplarınızı plastik yerine kağıt havlu ile örtünüz.