Dindar geçinen Gelecek Partili İbrahim Turhan'dan skandal istek: İnşallah düşmez

Dindar geçinen Gelecek Partisi'nin ekonomi kurmaylarından olan Prof. Dr. İbrahim Turhan Habertürk canlı yayınında, "Faiz indirilmeseydi enflasyon kaç olurdu? Bu sorunun cevabı var aslında 2021 Mart ayında sayın Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaparken politika fazi yüzde 19 iken 2021 enflasyon beklentesi yüzde 12'ye düşücekti. Enflasyon neticedir faiz sebeptir hakikaten ispatlanmış oldu." dedi.

Programın sunucusu Kübra Par, '2023 Haziran'da tek haneye düşmez mi?' diyerek Turhan'a soru yöneltti. Turhan iki defa tekrarlayarak, "İnşallah düşmez." cevabını verdi.

Habertürk’ten taraftarlığın 'Kral'ı

Programda bağımsız ekonomistlerin yanında sadece Gelecek Partili; Dr. İbrahim Uslu ve Prof. Dr. İbrahim Turhan'ın bulunması büyük dikkat çekti. Sözde çok sesliliği savunan Habertürk'ün bu tavrı gözlerden kaçmadı. Adeta Gelecek Partisi'nin borazanlığı yapıldı.