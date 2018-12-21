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Dindar erkek dünya ve ahiret saadetidir

Dindar erkeğin, hayırsız bir eş tarafından istismar edilmesi kadar ağır bir eziyet olmasa gerek.

21 Aralık 2018 Cuma 18:57
Dindar erkek dünya ve ahiret saadetidir

Toplumumuzda kadın eziliyor. Haklı olarak bu konuda devlet dahil hepimiz hassasiyet gösteriyoruz. Fakat bu arada evinin helâl kazancı peşinde koşarken “dindarlığı” aleyhine koz olarak kullanılan nice erkek, hayatını bağrına taş basarak devam ettiriyor. Onların sesi çıkmadığı için, sorunlarına eğilen de olmuyor.

Fakat yazar Sema Maraşlı, ısrara onların sesi olmayı sürdürüyor. “Çocuk ve Aile” eki yazılarıyla bu mağdur kitlenin haklarını duyurmaya çabalıyor. Bu arada kendisine yazanların mektublarına da yer veriyor. İşte onun naklettiği acı mektuplardan biri:

Eşim en masumane bir hareketimin bile arkasında kötü niyet arıyor... O bana vurmadan (mecaz anlamında) ben ona vurayım mantığıyla hep gardını almış vaziyette bekler ve her an gerginlik her an stres... Hep bir hakkını yedirmeme telaşı var. Ve hep eşlerine davranışları hususunda Hz. Peygamberimiz’den örnekler... Peygamberimiz kendi suyunu kendi kalkıp içermiş... amenna... ama onun karşısında da Hz. Hatice var, Hz Âişe var, itaat var, sevgi var, saygı var...

Günümüz kadınları eşlerine hizmeti, itaati zül olarak görüyorlar... Her şey onların istediği zamanda olmalı. Eşlerinin bu konuda hiç söz hakkı yok. (özellikle cinsellikle ilgili konularda) Tabi adam harama bakamaz başkasına gidemez; ama ya sabredemeyip bakarsa bunun günahı sadece erkeğin mi?

Dindar kadın artık egemen olmayı başarı olarak görüyor ve bunu ballandıra ballandıra annesine ablasına arkadaşlarına anlatıyor. Adam on istediğini yapıp birini yapmasa, kıyamet kopuyor. Kadını ezmiş oluyor... Kötü koca oluyor... Kadın için en iyi koca kayıtsız şartsız “tamam canım” diyen, noter mevkiinde tamamen “şahsiyeti yetkileri elinden alınmış” bir adam oluyor.

Hülasa toplumumuzda maalesef dindar erkekler ve onların ALLAH’TAN KORKULARI aşırı derecede kullanılıyor.

“Helâl rızık”

Günümüzün en önemli sorunlarından birisi “helal/haram” ayırdedilmeden bir hayat sürme telâşı.. Ne zaman ki bir badire başa geliyor “Aman yâ Allah!” denilmekte.. En basitinden bir karın ağrısı ile kıvranılırken veya daha kötüsü bir hastane kapısında “Neden? Niçin?” diye yanılıp yakınılmakta, Cenab-ı Hakk’tan meded aranmakta..

Oysa hayat bir oyun oynaş gibi gelebilir ama onun sünnetullahından biri “helâl”i aramak, “haram”dan sakınmak..

Helâl lokma, sağlık vesilesidir.

Helâl lokmanın vesilesi de çoğu zaman evin erkeğidir. Yavrusuna süt emziren anne, sütünün kerametini boğazından geçen helâl lokmada aramalı ki, yavrusunu helâl olan ile besleyebilsin. Onun için eğer bir dindar eşi varsa ve o eş inancının gereği olarak “helâl rızık” peşinde koşuyorsa, o ev için en büyük nimettir.

Y. Yalçıner

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 19:10
  1. evlilik
  2. dindar erkek
  3. islami evlilik

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