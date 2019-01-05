0553 313 94 23

Dili damağı ayaklarında olan bir böcek: Kelebek

Kelebekler balözü emerler. Fakat tad alma duyuları hortumlarında ve ağızlarında değil ayaklarındadır!

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:08
Dili damağı ayaklarında olan bir böcek: Kelebek


Cenab-ı Hakk, tad alma cisimciklerini onun ayaklarına yerleştirmiş. Ayaklarıyla çiçeğin suyunu tadar, hoşlarına giderse kıvrılı duran hortumlarını uzatarak emerler. Kelebeklerin 150.000 kadar türü biliniyor.

Gece uçan kelebeklerin işitme ve koku alma duyuları çok hassastır. 5 km uzaktaki kokuyu alabilirler. Gündüz kelebekleri bundan mahrumdur. Bazılarının ömrü 24 saat, bir kısmının 1-2 aydır. Hayatları birkaç mevsim sürenler de vardır ve bunlar kış uykusuna yatar veya daha sıcak bölgelere göç ederler. Yüzlerce kilometrelik yolu uçabilecek güçtedirler. İngiltere’de yaygın bir tür, havalar soğumaya başlayınca Kuzey Afrika’ya göç eder. Kuşların aksine kelebeklerin göçü tek yönlüdür. Amerika’da yaşayan bir çeşidin dışında hiçbiri geri dönmez.

Bazı kelebekler zehirlidir. Bunlar çok yavaş uçar ve göz kamaştırıcı parlak renklere sahiptir. Bu renkler düşmalarına karşı bir ikaz işaretidir. Böcekçil hayvanlar bunları yemekten çekinirler. Bazı kelebekler de, sahte kafa işaretleri, kanatlarındaki göz işaretleriyle ve antene benzeyen kuyruk uzantılarıyla düşmanlarını şaşırtarak kendilerini korurlar.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 18:10
  1. kelebek
  2. kelebeklerin özellikleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, sevgisini dile getiren gençle sohbet etti
    1. Erdoğan, sevgisini dile getiren gençle..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımın ve..
    3. Silopi'de 'Mekke'nin Fethi' etkinliği
    4. Başkan Erdoğan mevlide katıldı
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi..
    6. Kilis'te göçmen kaçakçılığı: 11 gözaltı
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    8. Ayasofya Camii'nde skandal! Namaza..
    9. Erdoğan: "Türkiye ekonomisi çevresinde..
    10. Hemşehrisini döverek fuhşa zorlayan..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize..
    12. Sahte savcı dolandırıcılık yaparken..
    13. Dili damağı ayaklarında olan bir..
    14. 2019 KYK burs ve kredileri ne zaman..
    15. Şiddetli yağışlar nedeniyle tarihi..
    16. İran'da tartışmalı kara parayla..
    17. Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı
    18. Abant yolunda ulaşıma kar engeli
    19. Asansör boşluğuna düşen 2 işçi öldü
    20. Cesedi aracında yanmış halde bulunan..
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi