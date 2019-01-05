Dili damağı ayaklarında olan bir böcek: Kelebek



Cenab-ı Hakk, tad alma cisimciklerini onun ayaklarına yerleştirmiş. Ayaklarıyla çiçeğin suyunu tadar, hoşlarına giderse kıvrılı duran hortumlarını uzatarak emerler. Kelebeklerin 150.000 kadar türü biliniyor.

Gece uçan kelebeklerin işitme ve koku alma duyuları çok hassastır. 5 km uzaktaki kokuyu alabilirler. Gündüz kelebekleri bundan mahrumdur. Bazılarının ömrü 24 saat, bir kısmının 1-2 aydır. Hayatları birkaç mevsim sürenler de vardır ve bunlar kış uykusuna yatar veya daha sıcak bölgelere göç ederler. Yüzlerce kilometrelik yolu uçabilecek güçtedirler. İngiltere’de yaygın bir tür, havalar soğumaya başlayınca Kuzey Afrika’ya göç eder. Kuşların aksine kelebeklerin göçü tek yönlüdür. Amerika’da yaşayan bir çeşidin dışında hiçbiri geri dönmez.

Bazı kelebekler zehirlidir. Bunlar çok yavaş uçar ve göz kamaştırıcı parlak renklere sahiptir. Bu renkler düşmalarına karşı bir ikaz işaretidir. Böcekçil hayvanlar bunları yemekten çekinirler. Bazı kelebekler de, sahte kafa işaretleri, kanatlarındaki göz işaretleriyle ve antene benzeyen kuyruk uzantılarıyla düşmanlarını şaşırtarak kendilerini korurlar.