Dilek İmamoğlu'nun annesi kimdir?
Dilek İmamoğlu'nun annesi hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi bir süredir hastanede tedavi gördüğü, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Dilek İmamoğlu'nun annesi kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti. Dilek İmamoğlu'nun annesi kimdir? Dilek İmamoğlu'nun annesi hasta mıydı? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...
Dilek İmamoğlu'nun annesi kimdir?
1944 doğumlu 77 yaşındaki Hava Kaya'nın bir süredir Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi gördüğü, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
7 yaşındaki Hava Kaya'nın bir süredir hastanede tedavi gördüğü, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi, eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi Hava Kaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.Havva Kaya'nın cenazesi, Pazar günü Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.