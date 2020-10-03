Dikkat online helal logo sahtekârları sizi aldatmasın! Allah hileleri boşa çıkaranların en hayırlısıdır

Bu firmalar ürün ambalajlarında sahte logo, internet sitelerinde ise sahte sertifikalarını yayınlamaktan da çekinmiyorlar. Bazı marketler de tabelalarında, camekanlarında, arabalarının kaportalarında, reklam broşürlerinde aynı istismârı yapmaktadırlar. Bu tür ahlaksız uygulamalara karşı toplum olarak dikkatli olmalıyız.



Toplum olarak, helal ürün, helal gıda ve helal lokma konularında bilinç seviyemiz arttığı sürece bu gibi sahte uygulamaların son bulacağını ümit ediyoruz.

“Allah’a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenler var ya, işte bunların ahirette bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.” (Âli İmrân, 77)

Ebû Hureyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bizi aldatan bizden değildir.”[Müslim, Îmân 164, Fiten 16] …



Üç kuruşluk dünya menfaatı uğruna, ebedi hayatlarını hebâ edenler; utanma perdeleri yırtılmış insanlar, HELAL gibi kutsal bir kavramı istismâr etmekte, sahtekarlık yöntemlerine tevessül etmektedirler. Bugün, dünya üzerinde, yüzlerce helal gıda sertifikası veren kurum oluştu. Bunların büyük bir çoğunluğu, yüz yıldır gayri Müslimlerin istismârı yetmiyormuş gibi, sahte Helal Sertifikalama ile sahte helal logolar ile müslüman kardeşlerini kandırmaya ve istismâr etmeye çalışıyorlar.



Evet, yakın zamanda, bu kaos ortamına yeni malzemeler eklenerek devam etmektedir. Koronavirüs musibeti ile birlikte, yeni bir sahtekarlık yolu açılmış bulunmaktadır. Sokağa çıkma yasaklarının yoğun olduğu bu dönemde, firmaların ve marketlerin ürünlerinin satışını online yolu ile tüketicilerine ulaştırma eğilimleri hızla büyümektedir. Bu eğilime karşı çıkmamız mümkün değildir. Ancak, burada da, bazı şahıs ve firmalar, logomuzu kullanarak sattıkları ürünlerin GİMDES onaylı oldukları imajı ile tüketiciyi istismâr etmektedirler. GİMDES, bu istismârlara karşılık kendi denetiminde olan onaylı bir e-ticaret sitesini yürürlüğe sokmuştur.





GİMDES olarak, helal ve tayyib ürün sertifikalandırma hizmetine başladığımız tarihten itibaren, bu olaylar ve düşünceler ile mücadele etmekteyiz.



Artık, eskiye göre daha bilinçli ve şuurlu tüketici kitlelerin olduğunu görmezden gelerek, bazı şahıs ve firmalar, utanmadan “sahte Helal Logo’’ kullanımına yönelmektedirler. Halbuki, bütün Türkiye sathına yayılmış binlerce gönüllü ordusu kardeşlerimiz, çarşıda pazarda gördükleri helal logolu ürünün sahte olduğunu tespit edince, üşenmeden, fotoğrafını çekip merkezimize göndererek bize destek olmaktadırlar. Teknoloji imkânları kullanılarak son model cep telefonlarına yüklenen Helal Gıda uygulaması da, bu sahtekârların foyasını ortaya çıkarmaya birebir yetmektedir. Biz de GİMDES olarak, bu sahtekârları, belgeleri ile birlikte Hukuk büromuza, hukukî işlemleri başlatmaları için ulaştırmak zorunda kalmaktayız.