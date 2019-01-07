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Dikkat eksikliğiniz ta çocukluktan kalma olabilir

Ne kendi hayatınızı ne başkasının hayatını tehlikeye atmayın.

07 Ocak 2019 Pazartesi 20:32
Dikkat eksikliğiniz ta çocukluktan kalma olabilir


Çocukluğunda 'Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu' olan kişilerin trafik kazası yapmaları kaçınılmaz oluyor.

Sık trafik kazası yapmanızın, sıra beklemekte gösterdiğiniz sabırsızlığınızın sebebi dikkat eksikliğiniz olabilir. "Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu" olan hastalar duygusal dengesizlik, öfke kontrolünde güçlükler, eğitimde ve iş hayatında sürekli sorun yaşıyor.

Bu insanlar gelir dağılımından da az pay alıyor. Çünki iş başarısında düşüklük, daha düşük eğitim düzeyi, daha sıklıkla okulda disiplin cezası alma, okuldan atılma ya da okulu bırakma durumları yaşıyorlar. İşte belirtiler:

● Hafızada zayıflık,

● Açık ve düzgün düşünememe. Kafayı toparlayamama,

● Yerinde duramamak ve huzursuzluk duyguları ile kolayca öfkeye kapılma,

● Konsantrasyon eksikliği,

● Gençlerde okul başarısızlığı,

● Söyleneni dinlememe ve çok konuşma,

● Dağınık çalışma,

● İstikrarsızlık, aculluk,

● Kendisine ait nesneleri nereye koyduğunu bulamama,

● İnsanlararası ilişkilerde sürtüşme ve sorunlar,

● Sık iş değiştirme, işini yitirme, sık işten atılma,

● Yaptığı işin gerektirdiğinden daha düşük başarı gösterme!..

 

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 20:32
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