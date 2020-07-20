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Dünya

Dikkat çeken Libya görüşmesi

Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump, telefonda Libya’daki gelişmeleri konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 21:01:00 -
Dikkat çeken Libya görüşmesi

Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump, telefonda Libya’daki gelişmeleri konuştu.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve Sisi görüşmede Libya’da güvenlik, devlet kurumlarının korunması ve yabancı varlığı gibi farklı konuları ele aldı.

Sisi, Mısır’ın Libya’nın istikrarını merkeze alan stratejik ve sabit tutumda bulunduğunu iddia ederken Trump ise, Libya krizinin bölgeye olan olumsuz etkilerinin farkında olduğunu dile getirerek, darbeci Hafter'i destekleyen Mısır’dan övgüyle bahsetti.

Açıklamada Trump ve Sisi'nin 'Libya’da ateşkesi daimi hale getirme ve gerilimi tırmandırmama konularında fikir birliğine vardığı' da kaydedildi.

Görüşmenin, Mısır Meclisi'nin Sisi'ye Libya'ya askeri müdahale konusunda yetki vermesi ile ilgili gizli görüşmenin yapıldığı gün gerçekleşmesi dikkati çekti.

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