  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bursa'da çöp evde bulunan Muhammet'in son hali sevindirdi

Doğan Bekin'den İsveç'e tepki! İslamofobi vurgusu yaptı...

Ölüm tehlikesiyle karşı karşıyasınız! DSÖ 'sofralarınızdan kaldırın' diyerek hayati uyarıda bulundu

Aracı olanlar dikkat! Şaşırtan karar çıktı: Ücretleri ödenecek, arabası olan herkesi ilgilendiriyor!

Türkiye'den Finlandiya ve İsveç'e çok büyük şamar

CHP yandaşı Enver Aysever bile İmamoğlu'na isyan etti: Garip garip işler içindesin

Bölgenin stratejik önemini böyle anlattı... Türkiye en güçlü oldukları yerden vurdu

Bu ürünleri kullananlar dikkat: Tehlikeli çıktı! Sağlık Bakanlığı cezayı bastı

İsveçli bakan Türkiye sorusuna cevap veremedi

Petrol zengini Özbekistan ile Gazprom arasında doğalgazda "yol haritası" imzalandı! İş birliği hamlesi
Aktüel Dikkat çeken açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmalıyız
Aktüel

Dikkat çeken açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmalıyız

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile bir araya gelen Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye, "Afrika Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmalı" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 22:53:00 -
Dikkat çeken açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmalıyız

Konsolosluk işlerinden sorumlu Başkatip İbrahima Traore, Katip Cheikh Mbacke Fall, Büyükelçilik tercümanı Kemal Özturanlı eşlik ettiği Büyükelçi Gueye, Afrika'nın Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanması gerektiğini söyledi.

Türkiye ile Senegal Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirten büyükelçi Gueye, özellikle eğitim alanında yapılacak iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, "Ortak araştırmalar konusunda iş birliği yapılmalı, Afrika Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmalı" dedi.

Rektör Polat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Senegalli öğrencilerden memnun olduklarını ve Senegal ile ilişkileri önemsediklerini ifade etti. Polat, "Senegalli 400'den fazla öğrencimiz var, Türkiye’deki üniversiteler arasında Senegal uyruklu öğrencilerin en fazla olduğu üniversite Karabük Üniversitesi" diye konuştu.

KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Genel Sekreter Lütfü Köm, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan ve Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Kerim Tanış’ın da hazır bulunduğu görüşmede, Rektör Polat, Büyükelçi Gueye'ye hediye takdiminde bulundu.

Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Gueye ve beraberindeki heyet daha sonra KBÜ Demir Çelik Kampüsünü gezdi. Büyükelçi Gueye, kampüs alanındaki gezinin ardından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda Senegalli öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti.

Büyükelçi ve Rektör Polat, programın ardından Rektörlük makamında öğrencilerin durumları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23