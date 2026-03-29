‘Dik duracağız’ diyen Özel, özür dileyerek tükürdüğünü yaladı
Bolu’da belediye personeli Öznur Çağalı ile şantaj karşılığı birlikte olan Tanju Özcan’ı ‘“olsa bile” diyerek savunan CHP Lideri Özgür Özel, önceki gün “Dik duracağız” dediği Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın rezaletine sahip çıkamadı.
HABER MERKEZİ
Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili adayı olmasına izin vermediği Yalım’ı, üstelik akçeli iddialar eşliğinde bizzat “başkan” seçtirerek bu rezilliğe alan açtıran Özel, otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı ile görüntülenen Yalım’ın kendini zor durumda bıraktığını itiraf etti. Yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve casusluk suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu aklamak için il il gezen Özel, Çanakkale’deki mitinginde yaptığı açıklamada Yalım için; “Ben o görüntüler adına (Uşak Belediye Başkanı) milletimden utandım. Bu rezillikler olduğu için özür diliyorum. Buna alan açıldığı için büyük sıkıntı içindeyim” demek zorunda kaldı.
Gündem
