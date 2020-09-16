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Ekonomi Dijital dönüşüme büyük katkı
Ekonomi

Dijital dönüşüme büyük katkı

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, son 15 yılda ülkenin dijital dönüşümü için 17 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 09:46:00 -
Dijital dönüşüme büyük katkı

Önal, ülkedeki fiber altyapının yüzde 80’inde imzalarının bulunduğu bilgisini vererek, şu değerlendirmede bulundu: “Hanelerin yüzde 90’dan fazlasına internet sunuyoruz. Türkiye’nin 5G’ye en hızlı geçen ülkeler arasında olması adına bütün telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren operatörlerimize 5G’ye bir an önce geçebilmeleri için baz istasyonlarının fi berleştirilmesi konusunda gereken her şeyi yapacağımızı yinelemek istiyorum.”

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