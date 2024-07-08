Dijital çağ, çocukların en çok omurga sağlığını etkiliyor

Birçok araştırmacı, genel olarak çocukların zihinsel ve sosyalleşme aktivitelerinin geleneksel yüz yüze etkileşime göre azaldığı, sosyal ve duygusal taraflarının zayıfladığı gibi göstergeler üzerine tartışırken, son dönemde bu durumun doğrudan fizyolojik sorunlara da zemin hazırlaması da gündemde.

Günümüzde orta yaş grubundaki insanların; akıllı telefon, bilgisayar, karma gerçeklik gözlüğü, akıllı saat, oyun konsolu ve tablet gibi ürünlerle gelişim çağlarını tamamladıktan sonra tanışmasının aksine 21. yüzyılda doğan çocuklar, bu teknolojik gelişmelerin hız kazandığı bir dünyada büyümek durumunda kalıyor.

Buna paralel olarak nesiller arasındaki sosyalleşme alışkanlıkları da farklılık gösteriyor. "Z kuşağı" olarak adlandırılan yeni nesil çocuklar bilgisayar, oyun konsolu veya tablet aracılığıyla internet üzerinden erişilebilen "çok oyunculu" oyunlara yoğun ilgi gösteriyor.

Çocukların neredeyse hareketsizce gün boyu ekran başında oyun oynamasının, kas-iskelet sistemine olan olumsuz etkileri de uzmanların sıkça gündeme taşıdığı konuların başında geliyor. Omurganın yana doğru eğriliği olarak tanımlanan "skolyoz" rahatsızlığı da bu tartışmaların odağında yer alıyor. Tüm dünyadan uzmanlar, skolyozun dijital çağda çocukların en çok etkileneceği rahatsızlıklarn başında geldiğini belirterek, ailelerin çocuklarını bu durumdan kurtarmak için onlara spor yaptırmanın ve gerçek hayatta sosyalleşmelerinin sağlanmasının önemine dikkat çekiyor.