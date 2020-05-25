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Aktüel

Didim Belediyesi’nden bayram konseri

Korona virüsü salgınından dolayı Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşları için Didim Belediyesi konser düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 16:07:00 -
Didim Belediyesi’nden bayram konseri

Korona virüsü salgınından dolayı Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşları için Didim Belediyesi konser düzenledi.


Didim Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen konser yayınında müzisyenler söylemiş oldukları şarkılarla sokağa çıkamayan vatandaşlara eğlenceli bir bayram geçirmelerini sağladı.


Canlı olarak binlerce kişi tarafından izlenen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

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