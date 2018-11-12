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Diagne Süper Lig'in açık ara 'Kral'ı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12'nci haftası sonunda liderin 5 puan gerisinde zirve yarışını devam ettiriyor.

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:58
Diagne Süper Lig'in açık ara 'Kral'ı

27 yaşındaki hücum oyuncusu geçen sezon devre arasında transfer olduğu Kasımpaşa formasıyla 17 maçın 15'inde ilk 11'de forma giyip 12 gol atarken bu sezon 12'nci haftada geçen sezonki performansını yakaladı. Bu sezon Senegalli, tüm maçlarda 90'ar dakikadan toplamda bin 80 dakika takımının formasını terletti.

"GOL KRALI OLMAK İSTİYORUM"

Gol krallığı yarışında da iddialı olduğunu söyleyen Diagne, DHA'ya, "Gol krallığı amaçladığım şeylerden biri. Geçen sene oynadığım 17 maçta 12 gol attım. Bu sezon tüm maçları oynamak gibi bir hedefim var ve bütün maçları oynadığımda gerçekleştirmek istediğim hedeflerden birisini yapmış olacağım" açıklaması yaptı.

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"20 GOLÜN ALTINA DÜŞMEK İSTEMİYORUM"

Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Diagne, sezon başı Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezon hedeflerimden birisi, atabildiğim kadar çok gol atmak. 20 golün altına düşmek istemiyorum, ondan daha fazla atmak istiyorum. Ama tabii ki bu sadece performans olarak benimle alakalı bir durum değil. Takım olarak iyi bir sezon geçirmemiz gerekiyor ki onların da yardımıyla ben de attığım gollerle takıma yardımcı olayım. Umarım takım olarak her şey istediğimiz gibi gider ve çok iyi bir sezon geçiririz. Hem kişisel hem de takım olarak hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz."

YASİN ÖZTEKİN'İN YÜKSELİŞİ

Geçen sezon Galatasaray formasıyla istenileni veremeyen ve çıktığı 21 maçta sadece 2 gol ve 1 asistlik performans gösteren Yasin Öztekin, Göztepe'ye transfer olduktan sonra kendini buldu. Ligde 12 maçta bin 4 dakika sahada kalan Öztekin, İzmir ekine 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Gol krallığı yarışında Kasımpaşalı Diagne'yi takip eden gurbetçi futbolcu takımının Avrupa kupaları hedefinde en önemli hücum gücü durumunda.

GÖREV ADAMI RODALLEGA

Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında zirve yarışının gerisinde kalmış olsa da Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodellaga gol krallığı yarışında takibini sürdürüyor. 12 lig maçının 11'inde takımının ilk 11'inde yer alan golcü oyuncu 976 dakika terlettiği bordo mavi forma ile 6 gol attı. Geçen ligde 5, kupa da ise 8 gol kaydeden 33 yaşındaki hücum oyuncusu görev verilmesi halinde sorumluluğunu yerine getirerek taraftarın fönlünde taht kurdu. Takımın bir diğer forveti Burak Yılmaz ise 7 maçta 5 gol atarak önemli bir istatistik yakalasa da son dönme yaşadığı düşüş nedeniyle hücum hattındaki yük Rodellaga'ya kalmış durumda.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 10:58
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