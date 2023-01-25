Devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bayramhacı Mahallesi'nde çalışma yapan H. Ç.'nin kullandığı iş makinesi, arazideki su birikintisine kayarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Devrilen iş makinesinden çıkarılan H. Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
H. Ç.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.