Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
R. O.'nun (45) kullandığı 63 HU 673 plakalı beton mikseri, Turgut Mahallesi'nde virajı alamayarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü, kaza yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
Mikserden dökülen betonun ekiplerce temizlenmesiyle yol trafiğe açıldı.