  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2022 Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi

TİP'li Sera Kadıgil'den TBMM'de saygısızlık! Fuat Oktay'ın konuşması sırasında şarkı açtı

Menfaatine dokunduğu için mi uyarmadın? Babacan: Türkiye'nin felakete sürüklendiğini gördüm ama konuşmadım

TİP'li Erkan Baş'tan TBMM kürsüsünde küstah tehdit!

'Köprüler 3 katı maliyetle yapıldı' Sen alsaydın Yavuz!

MHP'den dolar/TL kuru ile çarpıcı teklif: İfşa edilsinler!

Kılıçdaroğlu'nun provokatif çağrısı karşılık bulmadı! TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den açıklama

Rusya'nın dev savaş gemisinde büyük yangın! Sabotaj şüphesi

Erdoğan'dan Afrikalı öğrencilerle buluşmasına ilişkin paylaşım! 'Başarıya ulaştıracağız'

İsmail Demir "Altay Tankı"ndaki gizli elleri ilk kez anlattı
Ekonomi Devletten TOGG için bir "babayiğitlik" daha
Ekonomi

Devletten TOGG için bir "babayiğitlik" daha

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte TOGG için Bursa'da kurulması planlanan batarya üretim tesisine teşvik verileceği duyuruldu. Karar kapsamında desteklenen yatırım projesinin gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, vergi indirimi gibi desteklerden yararlanacağı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 11:51:00 -
Devletten TOGG için bir "babayiğitlik" daha

 

Yerli otomobil ile ilgili çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) öncülük ettiği proje kapsamında, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrika inşası devam ediyor.

Son olarak Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte TOGG için Bursa'da kurulması planlanan batarya üretim tesisine teşvik verileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, "Bursa ilinde yapılacak olan batarya hücresi ve modül üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir." denildi.

Vergi muafiyeti, KDV istisnası...

Karar kapsamında desteklenen yatırım projesinin gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve iadesi, vergi indirimi gibi desteklerden yararlanacağı kaydedildi.

Sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, enerji desteği, hibe desteği ve yatırım yeri tahsisinin de sağlanacak yardımlar arasında olduğu belirtildi.

2 bin 200 ek istihdam

Yatırımın süresinin, 13 Ekim 2021 olan başlangıç tarihinden itibaren 10 yıl olduğu, öngörülen sürede yatırımın gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebileceği aktarıldı.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 30 milyar TL şeklinde belirlendi. Tahmin edilen ek istihdamın 2 bin 200 ve nitelikli personel sayısının 400 olduğu ifade edildi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay