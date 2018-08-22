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Devletten istihdam atağı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliğine kamu kuruluşları da destek sağlıyor. 2018 Mart ayı verilerine göre 2 milyon 430 bin memur, 213 bin 4/B statüsündeki sözleşmeli personel ve 317 bin işçi çalıştıran kamu, iş kapısı olmayı sürdürüyor.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:31
Devletten istihdam atağı

Yılbaşından beri başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere birçok kurumda yüzlerce yeni personel istihdam eden devlet, ihtiyaç duyulan kadrolara alım için ilana çıkmaya devam ediyor.

ALIMLAR SÜRÜYOR

Devlet Personel Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan ilana göre, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden 2 bin 264 sürekli işçi, 406 engelli işçi ve 330 eski hükümlü işçi alacak. Başvurular İŞKUR’a yapılacak.

Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı meslek yüksekokullarına 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alınacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığı’nın internet sitesinde ilan edilecek.

ENGELLİLERE VE HÜKÜMLÜLERE FIRSAT

Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park ve Bahçelere engelli, eski hükümlü ve terör mağdurlarının da aralarında olduğu 100 geçici işçi alacak. Başvurular, 27 Ağustos’a kadar İŞKUR üzerinde yapılabilecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:31
  1. Milli Eğitim Bakanlığı
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü
  3. Devlet Personel Başkanlığı
  4. İŞKUR
  5. Süleyman Demirel Üniversitesi
  6. Polis Akademisi Başkanlığı

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