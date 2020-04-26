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Devletin 1000 TL'lik yardımına başvuran adam 'pes' dedirtti!

Samsun'da devletin koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilenen vatandaşlara sağladığı 1000 TL'lik yardıma başvuran şahsın Ferrari marka aracı olduğu ortaya çıktı.

2020-04-26 11:10:00 -
Devletin 1000 TL'lik yardımına başvuran adam 'pes' dedirtti!

Samsun'da üzerine kayıtlı 1.5 milyon lira değerinde Ferrari marka otomobil bulunan bir kişi, İlkadım Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvurarak bin liralık yardım istedi.

Bin liralık yardım için başvuru yapan kişinin üzerinde 1.5 milyon liralık Ferrari araba olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'in iddiasına göre, yardım talebinde bulunan kişinin müracaatı e-devlet üzerinden yaptığını, aracı kullanmadığını, sadece üzerine kayıtlı olup arkadaşına ait olduğunu söyledi.

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