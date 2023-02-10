Devlete diklenen Candaş Tolga Işık'ın foyası ortaya çıktı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan yapılara ilişkin sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a soru yöneltmesinin ardından Bozdağ’ın "Bilal" isimli bir danışmanı tarafından aranarak tehdit edildiğini iddia etti.

10 ilde büyük yıkıma yol açan depremde enkaz altında kalan vatandaşları için aralıksız çalışan devleti itibarsızlaştırmaya çalışan Candaş Tolga Işık, "Diklenince kapadım. Devletin geldiği hale bak" dedi.

Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan, size ulaşmaya çalıştım ama asla yanıt alamadım. O halde buradan sorayım: Hırsız müteahhitler, mühendisler, yapı denetim şirketi yetkilileri yurt dışına kaçsın diye mi bekliyoruz? Şu ana kadar hakkında işlem yapılan kaç kişi var?"

Işık bu paylaşımının ardından Bakan Bekir Bozdağ'ın Bilal isimli bir danışmanı tarafından Whatsapp üzerinden arandığını ve tehdit edildiğini iddia etti.

Bakan Bozdağ: Gereken yapılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremde yıkılan veya hasar gören yapıların sorumluları hakkında gerekli tüm işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarını görmezden gelip devlete diklenen Candaş Tolga Işık'ın 11 yıldan beridir polis koruması olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda "ankara_kusu" adlı bir Twitter hesabından Işık'a "Candan Tolga Bey sizin iki polis korumanız ile çakarlı otomobiliniz mi var?" sorusu yöneltildi.

2011 yılında ölüm tehdidi aldığını ve bu nedenle kendisine 2 koruma verildiğini aktaran Işık, "Bundan birkaç yıl önce bu tek korumaya düşürüldü. Aracım da çakarlı değil tepe lambalı, kontrolü de koruma arkadaşta" cevabını verdi.

Bir yandan vatandaşı için çabalayıp didinen devlete diklenip hesap soran diğer yandan uydurma bir tehdit ile devletten koruma alan Işık'ın samimiyetsizliği büyük tepki topladı.