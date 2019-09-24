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Devlet yardımı nasıl alınır? Devlet kira yardımı nasıl alınır? Karşılıksız para yardımı başvurusu

Karşılıksız para yardımı devlet tarafından verilmekte. Devlet tarafından verilen kira yardımı, konut yardımı, kreş yardımı, 65 aylığı, çeyiz parası yardımı ile devlet elektrik yardımı nasıl alınacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Devlet tarafından verilen destekler kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla verilmektedir. Devlet yardımları nelerdir? Şartlı eğitim desteği nasıl alınır? Doğum yardımı nasıl alınır? Evde bakım parası nasıl alınır? İşte devlet yardımlarına ilişkin detaylar.

24 Eylül 2019 Salı 14:22
Devlet yardımı nasıl alınır? Devlet kira yardımı nasıl alınır? Karşılıksız para yardımı başvurusu

Son dakika haberleri: Devlet yardımı nasıl alınır, başvurular nereye yapılır? Kimler devlet yardımı alır? Karşılıksız para yardımı devlet tarafından verilmekte. Devlet tarafından verilen kira yardımı, konut yardımı, kreş yardımı, 65 aylığı, çeyiz parası yardımı ile devlet elektrik yardımı nasıl alınacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Devlet tarafından verilen destekler kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla verilmektedir. Devlet yardımları nelerdir? Şartlı eğitim desteği nasıl alınır? Doğum yardımı nasıl alınır? Evde bakım parası nasıl alınır? İşte devlet yardımlarına ilişkin detaylar.

Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlara büyük yardımlarda bulunuyor. Bu kapsamda 5 çeşit aylık bağlanıyor. Bunlar; yaşlı aylığı (65 yaş aylığı), yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis aylığı. Silikozis aylığı için yeni başvuru alınmıyor. Bu aylıkları almak için muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor. Yaşlılara 606 lira, engellilere 483-724 lira arasında ödeme yapılıyor.

Şartlı eğitim desteği nasıl alınır?

Şart eğitim yardımı da deniyor. Ödeme tutarı ilkokula giden kız çocukları için aylık 40 TL, erkek çocukları için 35 TL. Liseye giden kız çocukları için aylık miktarı 60 TL, erkek çocukları için 50 TL. Ödemeler 2 aylık olarak PTT hesaplarına yatıyor. Yardım için hanede ki hiç kimsenin SGK kaydı olmaması gerekiyor.

Doğum yardımı nasıl alınır?

Muhtaç ailelere ikiz, üçüz gibi çoklu doğum sonrasında 0-24 ay arası çocukların bakımı için çocuk başına 150 ödeme yapılıyor. Ödemeler 2 ayda bir yatırılıyor. Yardım en fazla 24 ay sürüyor.

Doğum parası için nereye başvurulur?

Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus ödeniyor. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Ödeme 1 ay içinde yatıyor ve PTT'den çekiliyor.

SSK’lı olmayan kadınlara muhtaç aylığı nasıl alınır?

Eşi vefat eden ve SGK'sı olmayan muhtaç kadınlara aylık 275 TL olmak üzere iki ayda bir 550 TL tutarında yardım aktarılıyor.

Evde bakım parası nasıl alınır?

Engellilerin bakımını üstlenen akrabaya yapılan ödemedir. Bu aylığın alınabilmesi için engel oranının en az yüzde 50 olması ve 'Ağır engelli' ibaresi bölümünün 'evet' olarak işaretlenmesi gerekiyor. Ayrıca kişi başına düşen gelir 1218 liranın altına olmalı. Aylık ödeme 1305 lira olan yardım için başvuru ikametgahın bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yapılacak.

Elektrik desteği nasıl alınır?

Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların aylık elektrik faturasının 200 liraya kadar kısmı devlet tarafından karşılanıyor.

Muhtaç asker ailesi yardımı nasıl ve nereden alınır, başvurular nereye?

Askere giden kişi evli ise resmi nikahlı eşine, bekar ise annesi, anne hayatta değilse babası başvuru yapabiliyor. Aylık 275 TL olan ödeme 2 ayda bir 550 TL olarak PTT'ye yatırılıyor. Ödeme şu anda en fazla 12 ay. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na. Devlet desteği kaymakamlıklar aracılığı ile iletilebilir. Kaymakamlıklarda bulunan sosyal yardımlar bölümü ihtiyaç sahiplerinin taleplerini alıyor. Ayrıca alo yardım hattı olarak bilinen'144' numarasından da başvuru yapabilirsiniz.

 

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 14:22
  1. Devlet yardımı nasıl alınır?
  2. Devlet kira yardımı nasıl alınır?
  3. Karşılıksız para yardımı başvurusu
  4. Şartlı eğitim desteği nasıl alınır?
  5. Doğum yardımı nasıl alınır?
  6. Doğum parası için nereye başvurulur?
  7. Doğum parası nasıl alınır
  8. Süt parası ve doğum parası nasıl alınır
  9. Muhtaç asker ailesi yardımı nasıl ve nereden alınır başvurular nereye?
  10. Elektrik desteği nasıl alınır?
  11. Evde bakım parası nasıl alınır?
  12. SSK’lı olmayan kadınlara muhtaç aylığı nasıl alınır?
  13. devletten kira yardımı nasıl alınır
  14. öğrenci yardım parası nasıl alınır
  15. devlet yardımı başvurusu
  16. devlet tarafından yapılan sosyal yardımlar ve hizmetler
  17. kaymakamlık yardımları nelerdir
  18. aile ve sosyal politikalar bakanlığı yardım başvurusu
  19. kaymakamlık para yardımı dilekçesi
  20. muhtarlıktan yardım nasıl alınır

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