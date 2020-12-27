Devlet korumasındaki çocuklar çevrim içi "Mangala Şampiyonası"nda ter döktü

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet koruması altındaki çocukların geleneksel oyunlarla tanıştırılması amacıyla başlatılan proje çerçevesinde Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Siteleri ve Çocuk Destek Merkezleri'ndeki çocukların katılımıyla çevrim içi "Mangala Şampiyonası" düzenledi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık ile Mangala Oyunu Derneği iş birliğinde başlatılan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Mangala Oyunu Çocuk Evlerinde Projesi" kapsamında devlet korumasındaki çocukların geçmişi 16. yüzyıla uzanan bu Türk zeka oyunu ile tanışmasına imkan tanıdı.

Salgın dönemi öncesinde başlatılan proje kapsamında 21 ilde görev yapan 480 personele "Mangala Oyunu Sertifikalı Eğitmen" eğitimi verildi ve 81 ildeki çocuk bakım kuruluşlarına 1455 mangala oyun seti gönderildi.

Analitik düşünme yeteneğini geliştirme, hafızayı güçlendirme, geleceği planlama, esneklik, hızlı karar verme, mücadele gücünü artırma gibi gelişimsel faydaları bulunduğu bilinen ve sosyalleşmeye katkı sunan oyunu eğitmenleri eşliğinde deneyimleyen çocuklar, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde çevrim içi ortamda düzenlenen "Türkiye Çocuk Evleri Arası Mangala Şampiyonası" ile de farklı illerdeki akranlarıyla yarışma heyecanını yaşadı.

- İlk olma özelliği taşıyor

Bakanlığa bağlı 21 ilde bulunan Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Destek Merkezi'ndeki çocukların katılımıyla 22-24 Aralık tarihlerinde yapılan "Mangala Şampiyonası" ilk olma özelliğini taşıyor.

Şampiyonanın 24 Aralık'ta yapılan final müsabakalarında Hatay'dan Yunus Emre Çetin birinci, Manisa'dan Sevgi Birol ikinci, İzmir'den Rabia Gülse Köcen ise üçüncü oldu.

Dereceye giren çocuklar, Mangala Oyunu Derneği tarafından bisiklet, oyun, madalya ve kupa ile ödüllendirildi.

- Proje gelecek yıl da devam edecek

Bakanlık, Mangala Oyunu Çocuk Evlerinde Projesi'ni 2021'de de devam ettirecek. Bu kapsamda Mangala Oyunu Derneğinin katkısıyla 60 ilde görevli personele sertifikalı "Mangala Eğitmen Eğitimleri" düzenlenecek.

Mangala Şampiyonası'nın ikincisinin ise salgının sona ermesi durumunda 81 ilde Bakanlığa bağlı 1182 Çocuk Evi, 101 Çocuk Evi Sitesi ve 72 Çocuk Destek Merkezi'ndeki çocukların katılımıyla yüz yüze gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

- "Amacımız, geleneksel oyunlarımızı çocuklarımıza tanıtmak"

Bakanlık Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeka oyunlarının, çocukların zihinsel ve bilişsel gelişimi için önemine dikkati çekti.

Bu tür oyun ve etkinliklerin, çocukların sosyalleşmesi, keyifli zaman geçirmesi açısından da verimli katkılar sağladığına işaret eden Koç, şampiyonadan önce de Çocuk Evleri Arası Mangala Oyunu Turnuvası düzenlendiğini anımsattı.

Orhan Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocuklarımızın psikososyal gelişimi için yaptığımız etkinliklerde geleneksel oyunlara önem veriyor ve gelişimlerine destek sağlamak için, çocuklarımızın mangala, dokuz taş, dama, satranç gibi zeka oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Bu şampiyona da onlardan biri. Amacımız, kültürümüzün önemli yapı taşlarından olan geleneksel oyunlarımızı, çocuklarımıza tanıtmak ve bu oyunların yaygınlaşmasını sağlamak."













