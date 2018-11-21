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Devlet Bahçeli Roma-Real Madrid maçına gidecek mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeheyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 27 Kasım Salı günü oynanacak Roma-Real Madrid maçına, MHP Başkanı Devlet Bahçeli de davet edildi. Peki MHP lideri Bahçeli Roma-Real Madrid maçına gidecek mi? Son dakika belli oldu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:51
Devlet Bahçeli Roma-Real Madrid maçına gidecek mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde  heyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 27 Kasım Salı günü oynanacak Roma-Real Madrid maçına, MHP Başkanı Devlet Bahçeli de davet edildi. Peki MHP lideri Bahçeli Roma-Real Madrid maçına gidecek mi? Son dakika belli oldu.

Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'da Kulüp Başkanı James Pallotta ve Sportif Direktör Monchi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Real Madrid mücadelesi için FIFA Menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla MHP Başkanı Devlet Bahçeli'yi maça davet etti.

Devlet Bahçeli maça katılmayacak

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin maçı izlemek istediği ancak yoğun siyasi gündemi nedeniyle maça katılamayacağı öğrenildi. Bu önemli mücadeleye ayrıca İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile İspanyol aktör ve şarkıcı Antonio Banderas da davet edildi.

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:51
  1. Devlet Bahçeli Roma-Real Madrid maçına gidecek mi?

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